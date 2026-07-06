Την παράνομη πραμάτειά του μέσα σε ένα συρτάρι στο σπίτι του, είχε ένας 40χρονος που συνελήφθη στον Ασπρόπυργο. Οι χρήστες της περιοχής ήξεραν πού μπορούσαν να προμηθευτούν ακατέργαστη κάνναβη, και πήγαιναν με τα λεφτά στο χέρι.

Μόνο που οι τελευταίοι άνθρωποι που μπήκαν στο σπίτι του το πρωινό του περασμένου Σαββάτου, δεν ήταν πελάτες, αλλά αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου.

Δείτε βίντεο με τις ναρκωτικές ουσίες που εντοπίστηκαν στην οικία του 40χρονου:

Του πέρασαν χειροπέδες και στη συνέχεια έκαναν έρευνα στο σπίτι του, όπου, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

96 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

22 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

2 τρίφτες,

ψηφιακή ζυγαριά ακριβείας και

το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.