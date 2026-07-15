Ένα καίριο πλήγμα στην παράνομη εναπόθεση μπάζων και απορριμμάτων κατάφερε η ΕΛ.ΑΣ. στη Δυτική Αττική. Το πρωί της Τρίτης (14/7), στελέχη της εξειδικευμένης Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. εντόπισαν δύο άτομα να ξεφορτώνουν παράνομα στερεά απόβλητα σε οικόπεδο στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Οι δράστες ακινητοποιήθηκαν άμεσα από τους αστυνομικούς και οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου, όπου σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος τους για σοβαρές παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός του φορτηγού

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αρχές διαπίστωσαν ότι η υπόθεση είχε και τροχονομικές προεκτάσεις. Συγκεκριμένα, ο οδηγός του φορτηγού οχήματος που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των αποβλήτων δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο. Στον οδηγό βεβαιώθηκαν και οι ανάλογες τροχονομικές παραβάσεις.

Η Γ.Α.Δ.Α. ξεκαθαρίζει ότι οι στοχευμένες περιπολίες και οι σαρωτικοί έλεγχοι της ειδικής αυτής ομάδας θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση. Στόχος είναι η πάταξη κάθε δραστηριότητας που προκαλεί ρύπανση, υποβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον και θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.