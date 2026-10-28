Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το απόγευμα της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου στον Ασπρόπυργο, καθώς υπάρχει διαρροή προπανίου από βυτιοφόρο όχημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε επί της οδού Ιωάννη Μυλωνά. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την ανάσχεση της διαρροής και τη διασφάλιση της περιοχής, αποφεύγοντας τον κίνδυνο ανάφλεξης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 28 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 18:15. Αυτή την ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενεργούν προληπτικά με ρίψη νερού, για την ψύξη του σημείου της διαρροής.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

Διαρροή προπανίου από βυτιοφόρο όχημα σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 27 #πυροσβέστες με 10 οχήματα καθώς και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 28, 2026

Σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της διαρροής, σε ισχύ τέθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οι εκτροπές που διενεργούνται στην περιοχή του Ασπροπύργου είναι στις εξής οδούς:

1) Ελευθερίου Βενιζέλου από το ύψος της οδού Μεγαρίδος,

2) Ελευθερίου Βενιζέλου από ύψος της οδού Δοϊράνης,

3) Αχαρνών από το ύψος της οδού Μακεδονομάχων, ενώ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ι. Μυλωνά από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου.