Στη σύλληψη δύο Ελλήνων προχώρησαν οι Αρχές στο πλαίσιο του αυτοφώρου, μετά την πυρκαγιά και την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (9/7), σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο.

Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου, οι οποίοι κατηγορούνται για πρόκληση εμπρησμού και έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) κινητοποιήθηκε αμέσως, με εξειδικευμένα στελέχη να πραγματοποιούν αυτοψία και να συλλέγουν στοιχεία από τον χώρο.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της έρευνας:

– Στο συνεργείο εκτελούνταν «θερμές εργασίες» (χρήση φλόγας με φιάλες οξυγόνου-ασετιλίνης).

– Η φωτιά ξέφυγε από τον έλεγχο και επεκτάθηκε σε διπλανό βυτιοφόρο όχημα που μετέφερε προπάνιο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η έκρηξη.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε αναμένεται να υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Η Δ.Α.Ε.Ε. συνεχίζει την προανάκριση υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Μάχη για τη ζωή τους δίνουν δύο εγκαυματίες

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, στη Μονάδα Εγκαυμάτων του Νοσοκομείου ΚΑΤ, νοσηλεύονται δύο άνδρες, μετά τη σοβαρή πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (9/7), σε εταιρεία με ανταλλακτικά στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Οι δύο εγκαυματίες, ηλικίας 41 και 54 ετών, φέρουν εκτεταμένα και βαθιά τραύματα, σχεδόν σε ολόκληρη την επιφάνεια του σώματός τους, με τους θεράποντες ιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή τους ιδιαίτερα ανησυχητική.

Πιο συγκεκριμένα, ο 41χρονος εισήχθη εσπευσμένα στο χειρουργείο φέροντας εγκαύματα ολικού πάχους στο 75% του σώματός του, ενώ εξετάζεται και η πιθανότητα να έχει υποστεί αναπνευστικό έγκαυμα. Μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης, προγραμματίστηκε η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Ακόμη πιο επιβαρυμένη είναι η εικόνα του 54χρονου, ο οποίος φέρει καθολικά εγκαύματα ολικού πάχους που αγγίζουν το 90% του σώματός του και νοσηλεύεται ήδη στη ΜΕΘ.

Η πυρκαγιά στην επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό συνολικά 11 ανθρώπων, οι οποίοι διακομίστηκαν άμεσα σε διάφορα νοσοκομεία της Αττικής.

Όσον αφορά την κατάσταση των υπόλοιπων τραυματιών, η κατάσταση έχει ως εξής:

– Νοσοκομείο «Θριάσιο»: Από τα έξι άτομα που υποδέχθηκε αρχικά το νοσοκομείο, πλέον συνεχίζει να νοσηλεύεται μόνο ένας ασθενής.

– Νοσοκομείο «Αττικόν»: Από τους πέντε τραυματίες που μεταφέρθηκαν εκεί, οι τέσσερις παραμένουν για νοσηλεία και παρακολούθηση.

Πώς ξεκίνησε η φωτιά

Η μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, η οποία έχει οριοθετηθεί, πιθανολογείται ότι ξεκίνησε από έκρηξη φιάλης υγραερίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει έως τώρα το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής, το «επίκεντρο» της πυρκαγιάς εκτιμάται ότι ήταν χώρος συνεργείου, στον οποίο εκτελούσαν εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης δύο εργάτες από τη Ρουμανία, και προκλήθηκε πιθανόν από σπινθήρες.

Και οι δύο άνδρες τραυματίστηκαν σοβαρά και έχουν διασωληνωθεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, κι ενώ στο σημείο έσπευσαν και άλλα άτομα από διπλανές επιχειρήσεις για να δουν τι είχε συμβεί, ακολούθησε και δεύτερη έκρηξη, πιθανόν σε βυτίο με υπολείμματα προπανίου, το οποίο βρισκόταν στο συνεργείο για επισκευή αναρτήσεων.

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης

Ένα βίντεο – ντοκουμέντο είδε το φως της δημοσιότητας από τη στιγμή της έκρηξης στην επιχείρηση στον Ασπρόπυργο που προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά το πρωί της Πέμπτης 9 Ιουλίου.

Στο βιντεοληπτικό υλικό αποτυπώνεται η σφοδρότητα της καταστροφής, μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου μια τεράστια «μπάλα» φωτιάς έκαψε ολοσχερώς την επιχείρηση.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η δεξαμενή προπανίου, σε συνδυασμό με τα εύφλεκτα υλικά που υπήρχαν στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου, μετέτρεψαν τον χώρο σε ωρολογιακή βόμβα.

Δείτε βίντεο από drone με το καμένο εργαστάσιο:

Ήχησε 112 για εκκένωση

Σημειώνεται ότι λίγο μετά τις 08:30 το πρωί της Πέμπτης (9/7), στους κατοίκους της περιοχής έφτασε προειδοποιητικό μήνυμα του 112 για εκκένωση.

«Πυρκαγιά στην περιοχή του Ασπρόπυργου της Περιφέρειας Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος Ασπροπύργου απομακρυνθείτε προς Ασπρόπυργο, μέσω οδού Αγίου Γεωργίου», έγραφε στο μήνυμα.