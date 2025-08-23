Σοβαρά τραυματίστηκε οδηγός απορριμματοφόρου στον Ασπρόπυργο όταν δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων, που επιτέθηκαν στον ίδιο και σε δύο ακόμη εργαζόμενους στην αποκομιδή.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ομάδα ατόμων, πιθανότατα Ρομά, επιτέθηκαν στον οδηγό απορριμματοφόρου με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν σοβαρά.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, χωρίς ωστόσο η ζωή του να διατρέχει κίνδυνο.

Οι δύο εργαζόμενοι που τραυματίστηκαν δεν θέλησαν να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής.