Στον εντοπισμό και την ταυτοποίηση έξι ατόμων, μελών εγκληματικής ομάδας που ειδικευόταν σε κλοπές εμπορευμάτων και προσωπικών αντικειμένων από φορτηγά, προχώρησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου.

Σε βάρος των έξι κατηγορουμένων, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με στενούς συγγενικούς δεσμούς, σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία, συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η μεθοδολογία της δράσης τους

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η ομάδα δρούσε τουλάχιστον από τον περασμένο Αύγουστο. Οι δράστες χρησιμοποιούσαν ένα συγκεκριμένο «επιχειρησιακό» όχημα, με το οποίο περιπολούσαν σε βιομηχανικές ζώνες του Ασπροπύργου. Κατόπτευαν χώρους φορτοεκφόρτωσης επιχειρήσεων και, μόλις εντόπιζαν κατάλληλους στόχους, προχωρούσαν στην αφαίρεση εμπορευμάτων από την καρότσα ή προσωπικών αντικειμένων των οδηγών, από τις καμπίνες.

Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών, κατά τις οποίες αφαιρέθηκαν χρηματικά ποσά, προσωπικά είδη και μία ολόκληρη παλέτα με εμπορεύματα.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη διακρίβωση τυχόν συμμετοχής τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Εξιχνιάστηκαν από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. δύο περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών από φορτηγά στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 6 ατόμων για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με οικογενειακούς και συγγενικούς δεσμούς, τουλάχιστον από τον περασμένο Αύγουστο, διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές εμπορευμάτων που μεταφέρουν φορτηγά οχήματα καθώς και των προσωπικών αντικειμένων των οδηγών από τις καμπίνες των φορτηγών.

Για την εγκληματική τους δράση χρησιμοποιούσαν “επιχειρησιακό” όχημα, με το οποίο πραγματοποιούσαν επαναλαμβανόμενες διελεύσεις από περιοχές όπου δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις, με αυξημένη παρουσία φορτηγών, με σκοπό την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων και κατόπτευαν τους χώρους, προκειμένου εντοπίσουν τους κατάλληλους στόχους.

Από την προανάκριση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών από φορτηγά στην περιοχή του Ασπροπύργου, όπου αφαίρεσαν χρηματικά ποσά, προσωπικά αντικείμενα οδηγών και μία παλέτα με εμπορεύματα.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».