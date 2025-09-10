Στον Ασπρόπυργο σημειώθηκε σοβαρό δυστύχημα, όταν εξερράγη γκαζάκι οικιακής χρήσης σε υπόγεια αποθήκη διώροφου κτηρίου, όπου λειτουργούσε αυτοσχέδιο εργαστήριο επισκευής υποδημάτων.

Από την έκρηξη, τραυματίστηκε θανάσιμα. ο άνδρας που βρισκόταν στο υπόγειο.

Το θύμα διέμενε σε ισόγειο διαμέρισμα του ίδιου κτηρίου και χρησιμοποιούσε την αποθήκη ως χώρο εργασίας.

Η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας, ενώ κλιμάκιο πραγματοποίησε έλεγχο για τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων νέας ανάφλεξης.

Η υπόθεση ερευνάται από το Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος.