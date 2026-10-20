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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή του Ασπρόπυργου, το μεσημέρι της Τρίτης 20 Οκτωβρίου.

Φορτηγό εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στις διαχωριστικές μπάρες του δρόμου και να καταλήξει στο αντίθετο ρεύμα του δρόμου (ρεύμα ανόδου).

Ειδικότερα, το τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε στο ύψος των διυλιστηρίων και το όχημα βαρέως τύπου ακινητοποιήθηκε.

Λόγω του περιστατικού, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία στο ρεύμα προς Κόρινθο και οι αστυνομικές Αρχές καλούν τους οδηγούς να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή.

Πηγή: Korinthos Tv