Συναγερμός σήμανε σήμερα (22/09), στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο Αττικής.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για το σημείο Μαύρη ώρα, και η πυρκαγιά ξέσπασε σε δεξαμενή με χημικά σε υπαίθριο χώρο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ στο σημείο έφτασε και ειδική ομάδα χημικών της 1ης ΕΜΑΚ, λόγω ενδείξεων για την παρουσία επικίνδυνων υλικών. Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται, με κύριο στόχο την αποτροπή εξάπλωσης της φωτιάς σε γειτονικές εγκαταστάσεις και την ασφάλεια της περιοχής. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και τα αίτια της φωτιάς ερευνώνται.

