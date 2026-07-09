Βίντεο – ντοκουμέντο είδε το φως της δημοσιότητας από τη στιγμή της έκρηξης στην επιχείρηση στον Ασπρόπυργο που προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά το πρωί της Πέμπτης 9 Ιουλίου.

Από τη φωτιά τραυματίστηκαν 11 άνθρωποι, με τους τρεις εξ αυτών να είναι διασωληνωμένοι σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς φέρουν σοβαρά εγκαύματα.

Στο βιντεοληπτικό υλικό αποτυπώνεται η σφοδρότητα της καταστροφής, μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου μια τεράστια «μπάλα» φωτιάς έκαψε ολοσχερώς την επιχείρηση.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η δεξαμενή προπανίου σε συνδυασμό με τα εύφλεκτα υλικά που υπήρχαν στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου μετέτρεψαν τον χώρο σε ωρολογιακή βόμβα.

Οριοθετήθηκε η φωτιά

Λίγο πριν τις 08:00, συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική και έσπευσαν στην επιχείρηση κατάσβεσης 72 πυροσβέστες, ενώ από αέρος συνέδραμε και ένα ελικόπτερο.

Η συγκεκριμένη φωτιά χαρακτηρίστηκε από τις αρμόδιες Αρχές ως πολύ δύσκολη λόγω του μεγάλου θερμικού φορτίου που είχε αναπτύξει.

Σημειώνεται μάλιστα πως στον προαύλιο χώρο της επιχείρησης, στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου, βρίσκονται εύφλεκτα υλικά, καθώς και ένα βυτιοφόρο που εμπεριέχει προπάνιο, γεγονός που προκάλεσε την αγωνία των κατοίκων της περιοχής. Η εικόνα της πυρκαγιάς ξεκίνησε να καλυτερεύει λίγο μετά τις 12:00 και εν τέλει κατά τη 13:00 οριοθετήθηκε.

Δείτε βίντεο από drone με το καμμένο εργαστάσιο:

Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν

Στο «Θριάσιο» νοσηλεύονται έξι άτομα, οι δύο είναι διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση, ενώ άλλοι τέσσερις είναι ελαφρά και ενδέχεται μέσα στην ημέρα να πάρουν εξιτήριο.

Στο «Αττικόν» διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας 42χρονος, που πιθανόν να είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Είναι διασωληνωμένος σε πολύ σοβαρή κατάσταση και αναμένεται να διακομιστεί στη Μονάδα Εγκαυμάτων του ΚΑΤ.

Ακόμη τέσσερις εγκαυματίες μεταφέρθηκαν στο «Αττικόν», ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι τέσσερις άνθρωποι με αναπνευστικά πήγαν μόνοι σε νοσοκομεία, προκειμένου να τους χορηγηθεί οξυγόνο.

Ήχησε 112 για εκκένωση

Λίγο μετά τις 08:30, στους κατοίκους της περιοχής έφτασε προειδοποιητικό μήνυμα του 112 για εκκένωση.

«Πυρκαγιά στην περιοχή του Ασπρόπυργου της Περιφέρειας Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος Ασπροπύργου απομακρυνθείτε προς Ασπρόπυργο μέσω οδού Αγίου Γεωργίου», έγραφε στο μήνυμα.