Ο 75χρονος πεζός που παρασύρθηκε το απόγευμα της Τρίτης 2 Ιουνίου, από φορτηγό στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ, στον Ασπρόπυργο, υπέκυψε τελικά στα σοβαρά τραύματά του στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο», όπου είχε μεταφερθεί εσπευσμένα μετά το τροχαίο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 17:00 στη συμβολή της Λεωφόρου ΝΑΤΟ με την οδό Θρασυβούλου, σε ένα από τα πλέον πολυσύχναστα σημεία της περιοχής. Ο ηλικιωμένος επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από διερχόμενο φορτηγό.

Παρά την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ και τις προσπάθειες των γιατρών, ο 75χρονος δεν κατάφερε να επιβιώσει. Για το περιστατικό συνελήφθη ο 54χρονος οδηγός του φορτηγού, υπήκοος Βουλγαρίας, ενώ προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το Thriassio.gr, το φορτηγό κινούνταν κανονικά στη διασταύρωση με πράσινο σηματοδότη. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο πεζός βρέθηκε στην πορεία του βαρέος οχήματος, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας σύρθηκε για αρκετά μέτρα στο οδόστρωμα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Άνω Λιόσια, τραυματιζόμενος πολύ σοβαρά. Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο.