Πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή του Προαστιακού στο ύψος του Ασπρόπυργου το απόγευμα της Πέμπτης.

Αποτέλεσμα της φωτιάς ήταν να διακοπεί για λίγο η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος.

Λίγο μετά τις 8 το βράδυ η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε, ωστόσο, αναμένονται καθυστερήσεις στο τμήμα Πειραιάς- Κιάτο- Πειραιάς.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train αναφέρει:

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο ύψος του Ασπροπύργου και κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος διεκόπη στις 19:12, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Στις 20:03, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπουργος. Αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στο τμήμα Πειραιάς- Κιάτο- Πειραιάς. Η κυκλοφορία θα ομαλοποιηθεί σταδιακά».