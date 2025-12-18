Πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή του Προαστιακού στο ύψος του Ασπρόπυργου το απόγευμα της Πέμπτης.
Αποτέλεσμα της φωτιάς ήταν να διακοπεί για λίγο η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος.
Λίγο μετά τις 8 το βράδυ η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε, ωστόσο, αναμένονται καθυστερήσεις στο τμήμα Πειραιάς- Κιάτο- Πειραιάς.
Η ανακοίνωση της Hellenic Train αναφέρει:
«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο ύψος του Ασπροπύργου και κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος διεκόπη στις 19:12, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.
Στις 20:03, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπουργος. Αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στο τμήμα Πειραιάς- Κιάτο- Πειραιάς. Η κυκλοφορία θα ομαλοποιηθεί σταδιακά».