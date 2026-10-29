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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία όταν ειδοποιήθηκε για διαρροή προπανίου από βυτιοφόρο όχημα, σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης φορτηγών στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της μετάγγισης του προπανίου σε βυτιοφόρο όχημα.

Στο σημείο μετέβησαν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα καθώς και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ ενώ κινητοποιήθηκαν και αρμόδιοι φορείς.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία μετάγγισης προπανίου από βυτιοφόρο όχημα στον Ασπρόπυργο Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 28, 2026

Βίντεο από το σημείο της διαρροής: