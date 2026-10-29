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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία όταν ειδοποιήθηκε για διαρροή προπανίου από βυτιοφόρο όχημα, σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης φορτηγών στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της μετάγγισης του προπανίου σε βυτιοφόρο όχημα.

Στο σημείο μετέβησαν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα καθώς και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ ενώ κινητοποιήθηκαν και αρμόδιοι φορείς.

Βίντεο από το σημείο της διαρροής:

 

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