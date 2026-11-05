Tραγωδία εκτυλίχθηκε στον Ασπρόπυργο το μεσημέρι της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου, όταν ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε.

Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστες.

Το χρονικό της εκτροπής

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία για το συμβάν, ο νεαρός οδηγός έχασε τον έλεγχο του δικύκλου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια ανεξέλεγκτη πορεία:

Η μοτοσικλέτα προσέκρουσε αρχικά στη συρόμενη πόρτα της εταιρείας «Κέντρο Θαλάσσης».

Στη συνέχεια χτύπησε πάνω σε κολώνα της ΔΕΗ και ανετράπη στο οδόστρωμα.

Η σφοδρότητα της διαδοχικής πρόσκρουσης είχε ως συνέπεια τον βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του.

Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η θανατηφόρα εκτροπή της μοτοσικλέτας παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.