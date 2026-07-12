Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα, Κυριακή 12 Ιουλίου, ένας από τους σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλευόταν στο «ΚΑΤ» μετά την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Πρόκειται για έναν 59χρονο άνδρα, ο οποίος αρχικά είχε μεταφερθεί στο «Θριάσιο» και έφερε εγκαύματα στο 90% του σώματός του ενώ είχε και εισπνευστικό έγκαυμα.

Από την φωτιά στο εργοστάσιο τραυματίστηκαν συνολικά 11 άνθρωποι, τρεις εξ αυτών είχαν διασωληνωθεί. Υπενθυμίζουμε πως οι δύο είχαν διακομιστεί στο «ΚΑΤ» σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται στο «Γ. Γεννηματάς» με όλο του το σώμα να είναι καμένο.

Δείτε βίντεο από την ημέρα της πυρκαγιάς:

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες για την έκρηξη στον Ασπρόπυργο

Ποινικές διώξεις αντιμετωπίζουν οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν για το περιστατικό με την έκρηξη του βυτιοφόρου στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προχώρησε στην άσκηση δίωξης, η οποία περιλαμβάνει κατά περίπτωση δύο αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και δύο σε βαθμό πλημμελήματος.

Στο επίκεντρο του κατηγορητηρίου βρίσκονται τα κακουργήματα της πρόκλησης έκρηξης και του εμπρησμού, καθώς από το συμβάν προκλήθηκε άμεσος κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή.

Παράλληλα, στους εμπλεκόμενους αποδίδονται και οι πλημμεληματικού χαρακτήρα κατηγορίες της σωματικής βλάβης από αμέλεια (βαριάς μορφής), καθώς και της παράβασης των κανόνων και μέτρων ασφαλείας.

Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη.

Στο επίκεντρο το βίντεο από την έκρηξη

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το βίντεο – ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας από τη στιγμή της έκρηξης στην επιχείρηση στον Ασπρόπυργο που προκάλεσε την μεγάλη πυρκαγιά το πρωί της Πέμπτης 9 Ιουλίου.

Στο βιντεοληπτικό υλικό αποτυπώνεται η σφοδρότητα της καταστροφής, μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου μια τεράστια «μπάλα» φωτιάς έκαψε ολοσχερώς την επιχείρηση.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η δεξαμενή προπανίου σε συνδυασμό με τα εύφλεκτα υλικά που υπήρχαν στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου μετέτρεψαν τον χώρο σε ωρολογιακή βόμβα.

Ερευνάται το καθεστώς πυροπροστασίας

Η επιχείρηση βαρέων οχημάτων που κάηκε ολοσχερώς την περασμένη Πέμπτη, είχε επιφάνεια περίπου 500 τετραγωνικά μέτρα και σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπαγόταν στην υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας, καθώς κατατάσσεται στις εγκαταστάσεις χαμηλού κινδύνου.

Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο έγιναν δειγματοληπτικά, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το εργοστάσιο λειτουργεί εντός βιομηχανικής ζώνης.