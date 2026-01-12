Επεισόδια βίας εκτυλίχθηκαν χθες (11/1) βράδυ στον Ασπρόπυργο, όταν ομάδες Ρομά, προκάλεσαν αναστάτωση στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, βάζοντας φωτιές και επιτιθέμενοι με πέτρες σε λεωφορείο και οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας. Από τα επεισόδια τραυματίστηκε ένας αστυνομικός στο κεφάλι.

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν οι δράστες στράφηκαν και κατά διερχόμενων περιπολικών της ΕΛ.ΑΣ., εκτοξεύοντας πέτρες. Κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε για παροχή πρώτων βοηθειών στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Μετά τα γεγονότα, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (12/1) τέθηκε σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στους οικισμούς Νέα Ζωή και Νεόκτιστα Ασπροπύργου για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της ΟΠΚΕ, της ΔΑΟΕ (ελληνικό FBI), της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Τροχαίας.