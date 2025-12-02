Σήμερα το πρωί (02/12), σημειώθηκε τροχαίο στον Ασπρόπυργο. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό.

Ο οδηγός του ΙΧ βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο.

Ειδικότερα, το ατύχημα έγινε λίγο μετά τις 11 το πρωί στην οδό Μεγαρίδος, στον Ασπρόπυργο, στο ύψος του αριθμού 113.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτός είναι ο λόγος που το πρωί είχαν προκληθεί προβλήματα στη κυκλοφορία των οχημάτων. Αμέσως έσπευσαν στο σημείο, δυνάμεις της Τροχαίας για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία.

Ωστόσο, οι καθυστερήσεις συνεχίστηκαν για λίγη ώρα, μέχρι την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων.