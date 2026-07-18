Στα χέρια των αρχών βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής, 17 Ιουλίου 2026, μια 59χρονη γυναίκα, η οποία συνελήφθη στην περιοχή του Ασπροπύργου κατηγορούμενη για σοβαρές παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Η σύλληψή της ήταν το αποτέλεσμα στοχευμένης επιχείρησης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, οι οποίοι αξιοποίησαν μεθοδικά πληροφορίες που είχαν φτάσει στην υπηρεσία τους σχετικά με τη δράση μιας γυναίκας που διακινούσε μεγάλες ποσότητες λαθραίων καπνικών προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν την ύποπτη τις πρωινές ώρες και, αφού επιβεβαίωσαν την παράνομη δραστηριότητά της, προχώρησαν σε εξονυχιστικό έλεγχο τόσο στην ίδια όσο και στην οικία της.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 1.454 λαθραία καπνικά προϊόντα που δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης, διάφορες ιδιόχειρες σημειώσεις που σχετίζονται με τις αγοραπωλησίες, καθώς και το χρηματικό ποσό των 120 ευρώ. Η συλληφθείσα, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της, οδηγήθηκε ήδη στον αρμόδιο Εισαγγελέα προκειμένου να της απαγγελθούν οι προβλεπόμενες κατηγορίες.