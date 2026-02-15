Έρευνα πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας το πρωί της περασμένης Τετάρτης, σε επιχείρηση εμπορίου μεταχειρισμένων οχημάτων στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Οι αστυνομικοί όταν βρέθηκαν στο σημείο διαπίστωσαν παραβάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, κλιμάκιο αστυνομικών πραγματοποίησε έλεγχο εντός της επιχείρησης όπου εντοπίστηκε πλήθος αποβλήτων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ενώ διαπιστώθηκε η ύπαρξη λιπαντικών ελαίων, τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία των επικίνδυνων αποβλήτων, στο έδαφος προκαλώντας εκτεταμένη ρύπανση του περιβάλλοντος.

Αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη της 43χρονης ιδιοκτήτριας της επιχείρησης, η οποία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δείτε εικόνες από την μάντρα: