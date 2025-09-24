Στη σύλληψη πέντε ανηλίκων προχώρησαν οι Αρχές, οι οποίοι ξυλοκόπησαν άγρια έναν 14χρονο έξω από σχολείο στον Ασπρόπυργο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, πλήθος παιδιών περικυκλώνει τον 14χρονο και αρχίζει να τον χτυπά. Η επίθεση συνεχίζεται και αφού ο ανήλικος σωριάζεται στο έδαφος από τα χτυπήματα. Αν και το παιδί κατάφερε, στη συνέχεια, να σηκωθεί για να ξεφύγει, οι ανήλικοι δράστες τον εντόπισαν πάλι σε άλλο σημείο και του επιτέθηκαν χτυπώντας τον ξανά.

Την ίδια ώρα δεκάδες παιδιά παρακολουθούν την σκηνή με της επίθεσης, μένοντας απαθή ή απλώς κοιτώντας όσα συμβαίνουν γύρω τους.

Αφορμή για τον άγριο ξυλοδαρμό του 14χρονου φαίνεται πως ήταν τα σχόλια για μία κοπέλα της παρέας των νταήδων.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τους πέντε κατηγορούμενους και τους συνέλαβαν.

Μάλιστα, όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ, ένας εκ των κατηγορουμένων προέβη σε αλλαγή της εξωτερικής του εμφάνισης, ξυρίζοντας τα μαλλιά του, προκειμένου να δυσκολέψει την ταυτοποίησή του. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

«Θα μπορούσαν να το είχαν σκοτώσει το παιδί μου. Δεν ήταν ένα ξύλο, τσακώθηκε ο ένας με έναν και μπήκαν δέκα να χωρίσουνε. Ξεκίνησε ο πρώτος και μπήκανε δέκα να χτυπάνε ένα δεκατετράχρονο παιδί», είπε η μητέρα του 14χρονου θύματος . «Έχει κενά μνήμης το παιδί μου, δεν ξέρει να μου πει πόσοι ήταν από πάνω του» προσθέτει.