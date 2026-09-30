Πάνω από ένα χιλιόμετρο καλώδιο ρεύματος εντόπισε και ξήλωσε συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ κατά την διάρκεια επιχείρησης σε οικισμό του Ασπροπύργου.

Συγκεκριμένα, «διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 1.120 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ πραγματοποιήθηκαν 13 ρευματοδιακοπές» όπως αναφέρει και το σχετικό δελτίο Τύπου της αστυνομίας.

Βίντεο από την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ:

Στη συνέχεια, τα… πληκτρολόγια στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής πήραν «φωτιά» καθώς συνελήφθησαν συνολικά 12 άτομα «και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για κατά περίπτωση κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, κλοπή νερού και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, ενώ βεβαιώθηκαν 36 παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση κράνους, μη χρήση ζώνης».

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.