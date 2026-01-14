Το πρωί της Τρίτης, ειδική αστυνομική επιχείρηση μπήκε σε οικισμούς του Ασπροπύργου και αποξήλωσε πάνω από 400 μέτρα παράνομου καλωδίου ρεύματος.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την επιχείρηση αποξηλώθηκαν από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ καλώδια 420 μέτρων με τα οποία ηλεκτροδοτούνταν παράνομα οικίες ενώ συνολικά συνελήφθησαν 10 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παραβάσεις του νόμου περί όπλων και περί προσωπικών δεδομένων.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Επιπρόσθετα κατά τους ελέγχους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καραμπίνα, σιδερογροθιά και καταγραφικό με κάμερα.

Τέλος, βεβαιώθηκαν 12 παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου κ.α. και αφαιρέθηκαν 2 άδειες ικανότητας οδήγησης και 2 άδειες κυκλοφορίας.