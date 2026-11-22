Έναν εφιάλτη ζει μια 51χρονη γυναίκα στον Ασπρόπυργο, που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 49χρονο σύζυγό της και τον 17χρονο γιο τους. Όπως καταγγέλλει η ίδια, εξακολουθεί να δέχεται απειλές, ενώ πρόσφατα βρέθηκε από θύμα στη θέση της κατηγορούμενης, όταν ο γιος της κάλεσε την Αστυνομία υποστηρίζοντας ψευδώς ότι τον χτύπησε.

Η γυναίκα ξεκαθαρίζει ότι πλέον είναι αποφασισμένη να φτάσει την υπόθεση μέχρι τέλους με τη νομική στήριξη δικηγόρου.

Η παραβίαση των όρων

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε η 51χρονη στην ΕΡΤ, ο σύζυγός της αψήφησε τον περιοριστικό όρο που του είχε επιβληθεί να μην την πλησιάζει και παρέμεινε κανονικά στην οικογενειακή στέγη, αναγκάζοντας την ίδια να φύγει από το σπίτι. Όπως ανέφερε, ο 49χρονος αποχώρησε μόνο όταν το περιστατικό πήρε διαστάσεις στα μέσα ενημέρωσης και φοβήθηκε.

Πριν από δύο ημέρες, όταν η γυναίκα επέστρεψε στην οικία για να παραλάβει προσωπικά της αντικείμενα, δέχτηκε λεκτική επίθεση από τον γιο της και ένα ελαφρύ χτύπημα με την πόρτα. Αμέσως μετά, ο νεαρός ειδοποίησε την Αστυνομία καταγγέλλοντας πως εκείνη τον χτύπησε. Η 51χρονη παραλίγο να οδηγηθεί στο αυτόφωρο, ωστόσο, χάρη στην παρέμβαση της δικηγόρου της και της εισαγγελέως, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η καταγγελία ήταν ανυπόστατη.

Η ίδια περιέγραψε τη διπρόσωπη στάση του συζύγου της, ο οποίος εναλλάσσει τις εκκλήσεις για συγχώρεση με ωμούς εκβιασμούς, προειδοποιώντας την πως ακόμα και αν φυλακιστεί, κάποια στιγμή θα αποφυλακιστεί και δεν θα σταματήσει. «Ακόμα και τώρα με απειλεί», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στο παρελθόν, παραδέχτηκε ότι ελάχιστες φορές είχε ζητήσει βοήθεια από τις Αρχές, καθώς την επόμενη κιόλας ημέρα απέσυρε τις καταγγελίες στο δικαστήριο λόγω φόβου και έλλειψης υποστήριξης, ελπίζοντας πως η κατάσταση θα αλλάξει για χάρη των παιδιών της. Πλέον, τα επτά παιδιά της οικογένειας έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα: τα περισσότερα επικοινωνούν μαζί της πάνω από δέκα φορές ημερησίως για να την εμψυχώσουν, ενώ ο μικρότερος γιος και μία από τις κόρες της στέκονται απέναντί της.

«Γολγοθάς» για τα θύματα και θεσμικά κενά

Η δικηγόρος Γιάννα Παναγοπούλου χαρακτήρισε «Γολγοθά» τη διαδικασία που καλούνται να περάσουν οι κακοποιημένες γυναίκες, εξηγώντας ότι οι δράστες επιστρατεύουν τόσο απειλές, όσο και συναισθηματικούς εκβιασμούς για να αποφύγουν τις συνέπειες του νόμου. Όπως σημείωσε, αν και οι περιοριστικοί όροι προβλέπουν την απομάκρυνση του δράστη ώστε το θύμα να μένει στο σπίτι, στην πράξη συχνά παραβιάζονται.

Από την πλευρά της, η ψυχολόγος Ιωάννα Κωνσταντινίδου υπογράμμισε ότι τα θύματα αναγκάζονται συχνά να κρύβονται για να προστατευτούν, επισημαίνοντας την ύπαρξη θεσμικού κενού, καθώς η χρονοβόρα κίνηση των διαδικασιών καθυστερεί την ουσιαστική απομάκρυνση του θύτη από την οικογενειακή στέγη.

Το χρονικό της πολύχρονης κακοποίησης

Η δίκη του 49χρονου και του 17χρονου έχει πάρει αναβολή για τις 30 Νοεμβρίου. Τις προηγούμενες ημέρες, μάλιστα, είχε δει το φως της δημοσιότητας, μέσω του Mega, ντοκουμέντο από τηλεφωνική επικοινωνία, κατά την οποία η 51χρονη προσπάθησε να μιλήσει με την ανήλικη κόρη της, αλλά ο σύζυγός της άρπαξε το ακουστικό προσπαθώντας να αποποιηθεί των ευθυνών του και να την πείσει να τα ξαναβρούν.

Σε παλαιότερη συγκλονιστική της μαρτυρία, η 51χρονη είχε αποκαλύψει το μαρτύριο που υπέμενε σιωπηρά για περισσότερες από δύο δεκαετίες, από τις αρχές του 2000 όταν και παντρεύτηκαν. «Ένιωθα να περνάω φυλακή μέσα στο ίδιο μου το σπίτι. Έφυγα 4-5 φορές, πήγα στη μαμά μου. Η μαμά μου, μου έλεγε να μην γυρίσω, εγώ γυρνούσα», είχε εξομολογηθεί.

Όπως είχε περιγράψει, ο σύζυγός της ήταν ανέκαθεν άνεργος και το ζευγάρι στηριζόταν οικονομικά από τη μητέρα της που ζούσε στην Ιταλία. «Τον ερωτεύτηκα, αλλά η μαμά μου, μου έλεγε “θα χτυπάς το κεφάλι σου”», ανέφερε, προσθέτοντας πως η κακοποιητική συμπεριφορά ξεκίνησε σχεδόν αμέσως: «Σχεδόν μετά από έναν χρόνο άρχισε ζήλιες, μου έλεγε “δεν θα βγεις από το σπίτι”. “Δεν θα φοράς παντελόνι, θα φοράς μόνο φούστα”. “Δεν θα έχεις κινητό, δεν θα έχεις φίλες”. Δεν είπα όχι σε κάτι με την αγάπη που του είχα».

Πολύ γρήγορα η ζήλια έδωσε τη θέση της σε άγριους ξυλοδαρμούς, μπροστά στα μάτια των επτά παιδιών τους, ενώ της δημιουργούσε προβλήματα κάθε φορά που προσπαθούσε να εργαστεί.

«Σφαλιάρες, κλωτσιές. Κάθε 3-4-5 ημέρες, κάτι θα τον ενοχλούσε, κάτι θα τον πείραζε, κάποιο φαγητό που θα αργούσα. Επειδή έκλαιγαν τα παιδιά. Για όλα έφταιγα εγώ και ξεσπούσε πάνω μου», είχε καταγγείλει, αποκαλύπτοντας τη σοβαρότητα της βίας που υπέστη: «Το 2013 πήγα στο νοσοκομείο με ρήξη σπλήνας».

Παρά τα τραύματα, παρέμενε στον γάμο με την ελπίδα ότι εκείνος θα άλλαζε: «Πίστευα κάθε φορά ότι θα αλλάξει, έλεγα “είναι τα παιδιά στη μέση, πώς θα μεγαλώσουν”».