Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, παραπέμφθηκε να δικαστεί 40χρονος Δανός, έπειτα από καταγγελία για κακοποίηση του σκύλου του, σε οργανωμένο κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα.

Η καταγγελία έγινε από γυναίκα, η οποία υποστήριξε ότι, ενώ περνούσε μπροστά από τη σκηνή του κατηγορουμένου με το ανήλικο παιδί της και το δικό της κατοικίδιο, είδε τον σκύλο του 40χρονου δεμένο και να γαβγίζει.

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με την ίδια, ο άνδρας βγήκε από τη σκηνή και άρχισε να χτυπά τον σκύλο με κλοτσιές, μπουνιές και αγκωνιές.

Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι αγαπάει το ζώο και πως δεν το έχει κακοποιήσει ποτέ.

Υποστήριξε ότι απλώς το κρατούσε από τον λαιμό για να το ελευθερώσει, καθώς είχε μπερδευτεί το λουρί του.

Το δικαστήριο ανέβαλε τη δίκη προκειμένου να προσκομιστεί κτηνιατρική πραγματογνωμοσύνη, η οποία θα συμβάλλει στη διαμόρφωση της τελικής απόφασης.