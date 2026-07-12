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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (11/7), κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, στο οδικό δίκτυο που συνδέει τον Σταυρό με την Ολυμπιάδα.
Ένας 42χρονος ξένης καταγωγής, κινούνταν με το Ι.Χ. αυτοκίνητό του όταν, εντελώς ξαφνικά, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στο πίσω μέρος ενός άλλου αυτοκινήτου το οποίο βρισκόταν εκείνη τη στιγμή σταματημένο στην άκρη του δρόμου.
Από την σύγκρουση προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές και στα δύο αυτοκίνητα, ενώ τραυματίστηκαν ελαφρά, ο οδηγός και ο συνοδηγός του σταματημένου ΙΧ.
Παράτησε το αμάξι και έφυγε τρέχοντας για να γλιτώσει
Αμέσως μετά το ατύχημα, ο 42χρονος οδηγός, αντί να σπεύσει πάνω από τους τραυματίες, να τους προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και να καλέσει το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία, βγήκε βιαστικά από το δικό του όχημα και τράπηκε σε φυγή πεζός, παραβιάζοντας με αυτόν τον τρόπο, κάθε νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις.
Ο 42χρονος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ασπροβάλτας λίγη ώρα αργότερα και συνελήφθη.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία η οποία περιλαμβάνει κατηγορίες για πρόκληση τροχαίου ατυχήματος, σωματικές βλάβες από αμέλεια και εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος.