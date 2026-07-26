Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 26/7 στην Π.Ε.Ο Κορίνθου – Πατρών, στον Άσσο Κορινθίας, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στην πρόσοψη καφενείου της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το Ι.Χ να εκτραπεί της πορείας του, να ανέβει το πεζοδρόμιο και να καταλήξει στην πρόσοψη του καταστήματος, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση καταστράφηκαν οι τζαμαρίες του καφενείου και τα τραπεζοκαθίσματα στον εξωτερικό χώρο.

Οι επιβαίνοντες δεν παρέμειναν στο σημείο του ατυχήματος, ενώ προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

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ΠΗΓΗ:Korinthostv. gr