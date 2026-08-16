Συναγερμός σήμανε το βράδυ της 16ης Αυγούστου 2026 στην Αιτωλοακαρνανία, όταν ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος χρειάστηκε να προχωρήσει σε αναγκαστική προσθαλάσσωση. Ευτυχώς, το απρόοπτο περιστατικό είχε αίσια έκβαση, με τον πιλότο να διασώζεται σώος και αβλαβής.

Ειδικότερα, πρόκειται για ένα εναέριο μέσο πυρόσβεσης τύπου AIR TRACTOR, το οποίο είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο του Ακτίου στις 20:10. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες που ανάγκασαν τον χειριστή να αλλάξει τα σχέδιά του, το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσθαλάσσωση στα ανοιχτά του Νέου Λιμένα Αστακού.

Η κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών υπήρξε αστραπιαία. Στη θαλάσσια περιοχή του συμβάντος έσπευσε άμεσα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), το οποίο και ανέλαβε την κρίσιμη επιχείρηση διάσωσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η περισυλλογή ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. Ο πιλότος του αεροσκάφους βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση όσον αφορά την υγεία του, βάζοντας έτσι τέλος στην αγωνία και αποτρέποντας τα χειρότερα.