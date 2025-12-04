Η σφοδρή κακοκαιρία Byron έχει πλημμυρίσει όλη τη χώρα.

Ασταμάτητα είναι τα προειδοποιητικά μηνύματα που στέλνει το 112. Ειδικότερα, φαίνεται πως τα οι ειδοποιήσεις για τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα έχουν σταλθεί στις ακόλουθες περιοχές:

Αττική έως το μεσημέρι της Παρασκευής (5/12)

Εύβοια έως το μεσημέρι της Παρασκευής

Κεντρική Μακεδονία έως το βράδυ της Παρασκευής

Κρήτη και Κυκλάδες έως το μεσημέρι της Παρασκευής

Μαγνησία, Λάρισα και Σποράδες έως το βράδυ της Παρασκευής

Πιερία έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (6/12)

Χίος, Σάμος, Ικαρία και Δωδεκάνησα από το πρωί έως το βράδυ της Παρασκευής

Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της Αττικής, προειδοποιώντας τους για έντονα καιρικά φαινόμενα, κατά διαστήματα, μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, 5 Δεκεμβρίου, στην περιοχή και καλώντας τους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να επιδείξουν προσοχή στους υπόγειους χώρους.

Προειδοποίηση σε Κρήτη και Κυκλάδες

⚠️Activation 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Warning for severe weather phenomena at intervals from mornig hours until tomorrow evening in the Regional Unit of #Chios #Samos #Ikaria and #Dodekanese . Avoid unnecessary movements. ‼️Follow the instructions of the Authorities ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

Προειδοποίηση από το 112 για Χίο, Σάμο, Ικαρία και Δωδεκάνησα

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα από αύριο το πρωί μέχρι αύριο βράδυ στις Περιφερειακές Ενότητες #Χίου #Σάμου #Ικαρίας και #Δωδεκανήσων. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

Προειδοποίηση από το 112 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα το επόμενο 24ωρο στην Περιφέρεια #Κεντρικής_Μακεδονίας. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στην Εύβοια

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι στην Περιφερειακή Ενότητα #Εύβοιας. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 σε Λάρισα. Μαγνησία και Σποράδες