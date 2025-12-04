Η σφοδρή κακοκαιρία Byron έχει πλημμυρίσει όλη τη χώρα.

Ασταμάτητα είναι τα προειδοποιητικά μηνύματα που στέλνει το 112. Ειδικότερα, φαίνεται πως τα οι ειδοποιήσεις για τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα έχουν σταλθεί στις ακόλουθες περιοχές:

  • Αττική έως το μεσημέρι της Παρασκευής (5/12)
  • Εύβοια έως το μεσημέρι της Παρασκευής
  • Κεντρική Μακεδονία έως το βράδυ της Παρασκευής
  • Κρήτη και Κυκλάδες έως το μεσημέρι της Παρασκευής
  • Μαγνησία, Λάρισα και Σποράδες έως το βράδυ της Παρασκευής
  • Πιερία έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (6/12)
  • Χίος, Σάμος, Ικαρία και Δωδεκάνησα από το πρωί έως το βράδυ της Παρασκευής

Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της Αττικής, προειδοποιώντας τους για έντονα καιρικά φαινόμενα, κατά διαστήματα, μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, 5 Δεκεμβρίου, στην περιοχή και καλώντας τους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να επιδείξουν προσοχή στους υπόγειους χώρους.

Προειδοποίηση σε Κρήτη και Κυκλάδες

Προειδοποίηση από το 112 για Χίο, Σάμο, Ικαρία και Δωδεκάνησα

Προειδοποίηση από το 112 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στην Εύβοια

Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 σε Λάρισα. Μαγνησία και Σποράδες

