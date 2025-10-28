Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Ένα δυσάρεστο και συνάμα βίαιο περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής (24/10) στη μαρίνα της Γλυφάδας, όταν ένας 38χρονος άστεγος, επιτέθηκε σε μια 70χρονη γυναίκα, χτυπώντας την με πέτρα στο κεφάλι.

Η επίθεση συνέβη λίγο πριν τις 8:00 το πρωί, με τη γυναίκα να καταρρέει αιμόφυρτη. Περαστικοί ειδοποίησαν την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, ενώ η ανυποψίαστη γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας».

Δύο ημέρες αργότερα κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στη γενική κλινική «Ιώνιο Θεραπευτήριο», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ο δράστης συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι τον εντόπισαν κοντά στο σημείο της επίθεσης. Από την προανάκριση, προέκυψε ότι ο 38χρονος αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και στο παρελθόν έχει αποδράσει 18 φορές, από ψυχιατρικά ιδρύματα.

Μετά από τη σύλληψή του, οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου αναμένεται να υποβληθεί σε νέα ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.