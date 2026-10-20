Νέα εποχή ανατέλλει για την Ελληνική Γαστρονομία, καθώς ο οδηγός Michelin 2027 διευρύνει για πρώτη φορά την αξιολόγησή του πέρα από τα όρια της Αθήνας, συμπεριλαμβάνοντας τη Θεσσαλονίκη και τη Σαντορίνη.

Συνολικά 62 εστιατόρια βρίσκουν τη θέση τους στον «Κόκκινο Οδηγό», ο οποίος περιλαμβάνει τέσσερα νέα αστέρια στην πρωτεύουσα, 20 προτεινόμενες στάσεις στη Θεσσαλονίκη και μια εντυπωσιακή συγκομιδή πέντε αστεριών στη Σαντορίνη, με το εστιατόριο Lycabettus στην Οία να κατακτά απευθείας δύο αστέρια.

Η μεγάλη επιστροφή και η διεύρυνση του οδηγού

Μετά από μια περίοδο γαστρονομικής αναμονής, ο Οδηγός Michelin επανέρχεται δυναμικά στην Ελλάδα, επανατοποθετώντας τη χώρα στον διεθνή χάρτη της υψηλής γαστρονομίας. Η συμπερίληψη της Θεσσαλονίκης και της Σαντορίνης δίπλα στην Αθήνα, αναδεικνύει την πολυμορφία και το υψηλό επίπεδο της εγχώριας φιλοξενίας.

Ο Gwendal Poullennec, Διεθνής Διευθυντής του Οδηγού MICHELIN, τόνισε σχετικά:

«Η ελληνική γαστρονομία γνωρίζει μια περίοδο εντυπωσιακής διεθνούς προβολής, με κινητήρια δύναμη μια νέα γενιά σεφ που επανερμηνεύει τη γαστρονομική κληρονομιά της χώρας μέσα από μια σύγχρονη ματιά… Σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, η καινοτομία συνυπάρχει με την παράδοση, ενώ προορισμοί όπως η Σαντορίνη έχουν αναδείξει τη γαστρονομική αριστεία σε ένα από τα βασικά τους πλεονεκτήματα».

Αθήνα: 4 νέα Αστέρια και η απώλεια του Delta

Η πρωτεύουσα συγκεντρώνει συνολικά 16 βραβευμένα εστιατόρια με αστέρι Michelin.

Νέες είσοδοι με 1 Αστέρι Michelin:

Aleria (σεφ Γκίκας Ξενάκης) Seeds (σεφ Δήμος Σαμουράκης) SENSE (σεφ Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος) Simul (σεφ Νίκος Θωμάς)

Η σημαντικότερη είδηση για την Αθήνα αφορά το εστιατόριο Delta, το οποίο έχασε το δεύτερο αστέρι του και πλέον διατηρεί ένα αστέρι Michelin.

Διατηρούν το 1 Αστέρι Michelin:

Makris Athens, Tudor Hall, Σπονδή, Patio, CTC, Herve, Pelagos, Botrini’s, Soil, Hytra, The Zillers.

Κατηγορία Bib Gourmand (VFM Fine Dining)

Νέες εισόδους πραγματοποίησαν τα εστιατόρια Zohos (Electra Palace Plaka) και Upon (Παλαιό Φάληρο), ενώ τη διάκριση διατηρούν τα Άκρα, Pharaoh και Nolan.

Main Selection (17 προτεινόμενα εστιατόρια):

Dolli’s, FineMess, Λινού Σουμπάση και Σία, Esthio, Ovio, Gallina, VeriTable, Vezene, GB Roof Garden, Ateno, Amphibian, Sole Giaguaro, Humain, Thirio, Iodio, Cerdo Negro 1985, Βαρούλκο.

Θεσσαλονίκη: Ντεμπούτο με 20 επιλογές

Η Θεσσαλονίκη κάνει την πρώτη της επίσημη εμφάνιση στον Οδηγό με 20 εστιατόρια, χωρίς ωστόσο να αποσπάσει κάποιο αστέρι.

5 εστιατόρια Bib Gourmand: Δέκα Τραπέζια, Μενού με… νου, +Τροφή, Τρία Γουρουνάκια, Το Μανιτάρι.

15 προτεινόμενα (Main Selection): Ακτή Ντοβίλ, Μαιτρ και Μαργαρίτα, Ορίζοντες, Οψοποιών Μαγγανείαι, Όλυμπος Νάουσα, Daios Bar Restaurant, Grada Nuevo, Poster, L’Albero, Botargo, Χαρούπι, Salonika, 7 Θάλασσες, Νέα Διαγώνιος, Μαύρη Θάλασσα.

Σαντορίνη: 5 Αστέρια σε 4 εστιατόρια – Διπλή διάκριση για το Lycabettus

Η Σαντορίνη εντυπωσίασε τους επιθεωρητές συγκεντρώνοντας συνολικά πέντε αστέρια:

2 Αστέρια Michelin: Το εστιατόριο Lycabettus (Οία, Andronis) πέτυχε μια σπάνια διεθνώς επίδοση, κατακτώντας απευθείας δύο αστέρια κατά την πρώτη του ένταξη στον Οδηγό.

Φωτογραφίες από το Lycabettus:

1 Αστέρι Michelin: Selene, Lauda και Botrini’s Santorini. Ο Έκτορας Μποτρίνι σημειώνει μια σπάνια πρωτιά, διατηρώντας ταυτόχρονα δύο βραβευμένα εστιατόρια στη Σαντορίνη και ένα στην Αθήνα.

Φωτογραφίες από το Selene:

Τα 4 ειδικά βραβεία Michelin

Βραβείο νέου Σεφ: Στον 29χρονο Θεόδωρο Καλοΐδη (σεφ στο Το Μανιτάρι , Θεσσαλονίκη).

Βραβείο εξυπηρέτησης: Στον Christian Potelle (Διευθυντής στο εστιατόριο Σπονδή , Αθήνα).

Βραβείο Sommelier: Στη Δέσποινα Τοκαλάκη (εστιατόριο Aleria , Αθήνα).

Βραβείο για το άνοιγμα της χρονιάς: Στο Amphibian (Αθήνα, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση) με γαστρονομικό σύμβουλο τον σεφ Τάσο Μαντή.

Ο απολογισμός του Οδηγού Michelin Ελλάδας 2027 σε αριθμούς