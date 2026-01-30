Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής 30/01 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Θεσσαλονίκης, λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε αστικό λεωφορείο στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό -όπως γράφει το Typosthes.gr – έγινε περίπου στις 10:40 στη συμβολή των οδών Κηφισίας και Μιχαήλ Ψελλού. Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στη μηχανή του οχήματος. Όλοι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν έγκαιρα και δεν υπήρξε κάποιος κίνδυνος ή τραυματισμός.

Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα 3 οχήματα της Πυροσβεστικής με 8 Πυροσβέστες που έσβησαν τη φωτιά.

Δείτε βίντεο από τη φωτιά στο λεωφορείο, που ανέβηκε στα social media: