Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή που παρασύρει το γιγάντιο κύμα τον 52χρονο λιμενικό, ρίχνοντας τον στη θάλασσα, στο Άστρος Κυνουρίας με συνέπεια να χάσει τη ζωή του.

Ο άτυχος άνδρας, στην προσπάθειά του να βοηθήσει στο δέσιμο σκαφών εν ώρα καταιγίδας, χτυπήθηκε από το τεράστιο κύμα με συνέπεια να πέσει στη θάλασσα, απ’ όπου ανασύρθηκε λίγη ώρα αργότερα χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Άστρους όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο τη στιγμή που τον παρασύρει το γιγάντιο κύμα

Δείτε σχετικό βίντεο:

«Μας πήρε το κύμα»

Η συγκλονιστική μαρτυρία ενός αυτόπτη μάρτυρα περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησαν μέχρι να τον ανασύρουν: «Μας πήρε το κύμα, έπεσα εγώ και ο γιος μου μέσα στη θάλασσα και ακόμη 4-5 άτομα. Μας πήρε το κύμα… ο λιμενικός έχασε τις αισθήσεις του, προφανώς χτύπησε στο κεφάλι του».

Δείτε σχετικό βίντεο:

Πιο συγκεκριμένα, ένα μεγάλο κύμα παρέσυρε τον 52χρονο σημαιοφόρο λιμενικό, ενώ προσπαθούσε να ασφαλίσει ένα σκάφος, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι του.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους συναδέλφους του λιμενικού που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στο Παράλιο Άστρος.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους συναδέλφους του λιμενικού μας που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στο Παράλιο Άστρος.

Δύσκολο και επικίνδυνο καθήκον, που τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής υπηρετούν καθημερινά, για την πατρίδα και… — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) January 21, 2026

Σε δήλωσή του τόνισε ότι «πρόκειται για ένα δύσκολο και επικίνδυνο καθήκον, το οποίο τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής εκτελούν καθημερινά, υπηρετώντας την πατρίδα και προστατεύοντας τους πολίτες, ρισκάροντας ακόμη και τη ζωή τους».

Χάθηκε προσπαθώντας να σώσει ζωές και περιουσίες

Ο Γιώργος Βάλλης, πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ για τον λιμενικό που πνίγηκε στο Άστρος:

«Έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να σώσει ζωές και περιουσίες», είπε για τον 53χρονο.

Δείτε το βίντεο:

Η δήλωση του Γιώργου Βάλλη για τον άτυχο λιμενικό

«Σήμερα θρηνεί η οικογένεια των ναυτικών και του Λιμενικού Σώματος. Θρηνεί για έναν άνθρωπο, τον Ανδρέα, 52 ετών, από το Άστρος Κυνουρίας.

Έναν λιμενικό που με αυτοθυσία, μαζί με τους συναδέλφους του, έσπευσε να προστατεύσει και να σώσει τον κόσμο που βρισκόταν στο λιμάνι, βλέποντας τη σφοδρή θαλασσοταραχή και τα επικίνδυνα κύματα. Στη συνέχεια, προσπάθησε να διασώσει και ξένες περιουσίες.

Ένα κύμα τον παρέσυρε στη θάλασσα. Ο Ανδρέας έχασε τη ζωή του εκτελώντας το καθήκον του, προσπαθώντας να σώσει συνανθρώπους του και να προστατεύσει περιουσίες τρίτων.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του.

Ας αποτελέσει η θυσία του υπενθύμιση για όλους μας: να δείχνουμε μεγαλύτερη προσοχή και υπευθυνότητα, ώστε να μη θέτουμε σε κίνδυνο τη ζωή αυτών των ανθρώπων που καθημερινά στέκονται στην πρώτη γραμμή».

Συλλυπητήριο μήνυμα του Σωματείου Επαγγελματιών Αλιέων Δήμου Ναυπλιέων για τον άτυχο λιμενικό

«Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου Επαγγελματιών Αλιέων Δήμου Ναυπλιέων (ο Αργολικός) εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια και την συμπαράσταση μας, στην οικογένεια πρώτα και στην υπηρεσία του άτυχου Λιμενικού που όλοι γνωρίζαμε από την υπηρεσία του στην θάλασσα όπου συναντιόμαστε ανοιχτά κατά τους ελέγχους της λιμενικής υπηρεσίας στα σκάφη μας.

Σήμερα χάθηκε ένας Έλληνας με πραγματική συνείδηση της λέξης καθήκον και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Ωστόσο κανείς δεν μπορεί να μας δώσει πίσω αυτόν τον καλό άνθρωπο και καλό συνεργάτη γιατί έτσι βλέπουμε όλα τα παιδιά του λιμενικού…

Πραγματικά λυπόμαστε βαθύτατα και ευχόμαστε να είναι ο τελευταίος που φεύγει στο καθήκον του στην θάλασσα».

Συλλυπητήριο μήνυμα του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για τον θάνατο του λιμενικού