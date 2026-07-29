Στη σύλληψη ενός 46χρονου άνδρα ξένης καταγωγής, προχώρησαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Βόρειας Κυνουρίας στο Άστρος, ο οποίος φέρεται να είναι κατηγορούμενος για την κακοποίηση σκύλου στο Άστρος Κυνουρίας, που ήρθε στο φως της δημοσιότητας χθες Τρίτη 28 Ιουλίου.

Ο κατηγορούμενος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να σέρνει το άψυχο σώμα ενός δεσποζόμενου σκύλου, ο οποίος έφερε σύρμα στον λαιμό, και να το πετάει σε κάδο απορριμμάτων.

Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για τα ακριβή αίτια θανάτου.

Σε βάρος του 46χρονου σχηματίστηκε δικογραφία με την κατηγορία της παράβασης της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς.

Ο 46χρονος ταυτοποιήθηκε καθώς έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας της περιοχής να μεταφέρει και να σέρνει το νεκρό ζώο, τοποθετώντας το στη συνέχεια μέσα στον κάδο απορριμμάτων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

«Συνελήφθη, προχθές (27.7.2026) το βράδυ, σε τοπική κοινότητα του δήμου Βόρειας Κυνουρίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βόρειας Κυνουρίας, 46χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, ο ανωτέρω κατηγορούμενος ενέχεται σε υπόθεση θανάτωσης ζώου συντροφιάς (σκύλου) ιδιοκτησίας ημεδαπού, η οποία έλαβε χώρα, προχθές (27.7.2026) το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Ανωτέρω ζώο, ανευρέθει νεκρό εντός κάδου απορριμμάτων και περισυλλέγει προκειμένου να εξεταστεί από την αρμόδια Υπηρεσία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε αρμοδίως, ενώ την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας».

Το χρονικό της εξαφάνισης και η τραγική ανακάλυψη

Όπως δημοσιοποίησε ο Φιλοζωικός Σύλλογος Τρίπολης, ο σκύλος ήταν στειρωμένος, έφερε την προβλεπόμενη ηλεκτρονική σήμανση (microchip) και ανήκε σε κάτοικο της περιοχής.

Τα ίχνη του κατοικιδίου είχαν χαθεί μία ημέρα πριν από τον εντοπισμό του.

Ο κηδεμόνας του το αναζητούσε συνεχώς, μέχρι που τελικά το εντόπισε νεκρό μέσα στον κάδο.

Το ζώο φέρεται να έφερε σύρμα γύρω από τον λαιμό του.

Οι αστυνομικές έρευνες εστιάζουν πλέον στο πώς το ζώο βρέθηκε στην κατοχή του 46χρονου γείτονα, αλλά και για ποιους λόγους ο συλληφθείς δεν φρόντισε να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη ή τις αρμόδιες αρχές.

Τα ευρήματα της νεκροψίας και οι ισχυρισμοί του κατηγορουμένου

Από τη νεκροψία-νεκροτομή που διενεργήθηκε, δεν προκύπτει εκ πρώτης όψεως ότι ο θάνατος του σκύλου προήλθε από πνιγμό.

Για τον λόγο αυτό ελήφθησαν δείγματα, τα οποία εστάλησαν για εξειδικευμένο τοξικολογικό έλεγχο προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Από την πλευρά του, ο 46χρονος υποστηρίζει στους αστυνομικούς πως δεν ισχύουν οι κατηγορίες περί θανάτωσης, ισχυριζόμενος ότι βρήκε το ζώο ήδη νεκρό έξω από το σπίτι του και απλώς αποφάσισε να το απομακρύνει πετώντας το στα σκουπίδια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας.