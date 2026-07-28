Ένα σοκαριστικό συμβάν ερευνάται από τις Αρχές στο Άστρος Κυνουρίας, όπου ένας δεσποζόμενος σκυλος βρέθηκε νεκρό μέσα σε κάδο απορριμμάτων, φέροντας σύρμα γύρω από τον λαιμό του. Το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας έχει αναλάβει την προανάκριση, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών.

Καταλυτική για την πορεία των ερευνών στάθηκε η αξιοποίηση οπτικού υλικού, από σύστημα παρακολούθησης παρακείμενου σημείου. Στα πλάνα αποτυπώνεται ένας περίοικος να σέρνει το άψυχο σώμα του ζώου και στη συνέχεια να το πετάει στον κάδο σκουπιδιών, γεγονός που οδήγησε στην άμεση αναγνώριση των στοιχείων του.

Προσοχή, σκληρό βίντεο:

Πώς εντοπίστηκε το άτυχο ζώο

Όπως γνωστοποίησε ο Φιλοζωικός Σύλλογος Τρίπολης, πρόκειται για ένα φροντισμένο, στειρωμένο κατοικίδιο που έφερε κανονικά τη σχετική ηλεκτρονική σήμανση (microchip). Ο ιδιοκτήτης του το αναζητούσε από το προηγούμενο βράδυ, όταν και διαπίστωσε την εξαφανίσει του. Η αγωνία του έληξε με τον χειρότερο τρόπο το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, όταν εντόπισε ο ίδιος το ζώο νεκρό.

Τα ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η αστυνομική έρευνα αφορούν τις συνθήκες υπό τις οποίες το σκυλί βρέθηκε στην κατοχή του συγκεκριμένου γείτονα.

Παράλληλα, εξετάζεται γιατί ο άνδρας δεν ειδοποίησε τον κηδεμόνα του ζώου ή τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές μόλις το εντόπισε.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα και η ισχυρισμοί του γείτονα

Η πρώτη νεκροψία που διενεργήθηκε δεν έδειξε ως αιτία θανάτου τον ασφυκτικό πνιγμό. Ως εκ τούτου, λήφθηκαν απαραίτητα δείγματα για τοξικολογικές αναλύσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το ζώο δηλητηριάστηκε.

Από την πλευρά του, ο εμπλεκόμενος άνδρας ισχυρίζεται στους αστυνομικούς πως βρήκε το κατοικίδιο ήδη νεκρό έξω από το σπίτι του και απλώς επέλεξε να το πετάξει στα σκουπίδια για να το απομακρύνει.

Ακολουθεί η ανάρτηση του Πολιτιστικού Φιλοζωικού Συλλόγου Τρίπολης:

«Νεότερη ενημέρωση για την υπόθεση του νεκρού σκύλου στον Άστρος.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία από τη νεκροψία, δεν προκύπτει ότι ο θάνατος του σκύλου οφείλεται σε πνιγμό. Έχουν ληφθεί δείγματα, τα οποία στάλθηκαν για τοξικολογικό έλεγχο, ώστε να εξακριβωθεί η ακριβής αιτία θανάτου του ζώου.

Το άτομο που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να μεταφέρει και να τοποθετεί τον σκύλο μέσα στον κάδο απορριμμάτων, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, βρήκε το ζώο ήδη νεκρό έξω από το σπίτι του και αποφάσισε να το πετάξει στον κάδο».