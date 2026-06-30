Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, μια εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ). Στόχος της επιχείρησης είναι η πλήρης εξάρθρωση μιας πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας είχαν γίνει ο «εφιάλτης» των ιδιοκτητών ακινήτων στην Αττική.

Σύμφωνα με τις πρώτες επίσημες πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., οι Αρχές έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής στη σύλληψη οκτώ ατόμων, ενώ οι έρευνες και οι προσαγωγές υπόπτων συνεχίζονται σε διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου.

Διαρρήξεις και «μαϊμού» υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, η συγκεκριμένη σπείρα λειτουργούσε με δύο βασικούς τρόπους (modus operandi) για να αποσπά μεγάλα χρηματικά ποσά και τιμαλφή.

Αρχικά, εντόπιζαν και στοχοποιούσαν οικίες σε διάφορα προάστια της Αττικής, εισβάλλοντας σε αυτές όταν οι ιδιοκτήτες απουσίαζαν. Παράλληλα, προσέγγιζαν θύματά τους τηλεφωνικά και, χρησιμοποιώντας το πρόσχημα ότι είναι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, κατάφερναν να τους αποσπάσουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή να τους πείσουν να παραδώσουν χρήματα.

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αναμένεται να ακολουθήσει νεότερη, αναλυτική ενημέρωση εντός της ημέρας, μόλις ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της επιχείρησης.