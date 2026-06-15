Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται από το πρωϊ της Δευτέρας 15/06 στην Αττική για την εξάρθρωση σπείρας κακοποιών που έκλεβε αυτοκίνητα. Μέχρι αυτή την ώρα έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ύστερα από εντάλματα που είχαν εκδοθεί, με τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Σπάτων – Αρτέμιδας να παρακολουθούν τις κινήσεις τους εδώ και πολύ καιρό. Στις κατ’ οίκον έρευνες συμμετέχουν αστυνομικοί και από την ΟΠΚΕ ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι συλλήψεις έγιναν σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής αλλά και στην Αθήνα.