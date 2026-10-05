Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποίησαν το πρωί της Δευτέρας (5/10) αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών, στον καταυλισμό Ρομά στον Ριγανόκαμπο, στο πλαίσιο έρευνας για τον εντοπισμό δραστών που φέρονται να εμπλέκονται σε σοβαρές ποινικές υποθέσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθη ένας 35χρονος Πατρινός, ο οποίος είχε καταδικαστεί και κρατούνταν στις Φυλακές Κασσαβέτειας.

Ο 35χρονος είχε λάβει άδεια από το σωφρονιστικό κατάστημα, ωστόσο δεν επέστρεψε όταν έληξε το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα και αναζητούνταν από τις Αρχές.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός 20χρονου Ρομά, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση μαζί με δύο ακόμη άτομα.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της ομάδας φέρονται τους τελευταίους μήνες να έχουν διαπράξει δεκάδες κλοπές από σπίτια στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, ενώ εξετάζεται η εμπλοκή τους σε μία ληστεία, καθώς και σε εμπρησμό οχήματος.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.