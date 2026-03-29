Αστυνομική επιχείρηση διεξάγεται αυτή την ώρα στα Εξάρχεια και συγκεκριμένα στην οδό Κωλλέτη 23 έξω από το μπαρ «Demo». Σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν στη «Ζούγκλα», θαμώνες από άλλα μπαρ της περιοχής, όλα ξεκίνησαν γύρω στις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν έξω από το μπαρ έφθασαν δυνάμεις της ΟΠΚΕ και των ΜΑΤ και κλείδωσαν την πόρτα του μαγαζιού, αποκλείοντας τουλάχιστον 80 θαμώνες στο εσωτερικό του.

Αφορμή, για την άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων και το κλείδωμα των θαμώνων στο μπαρ, αποτέλεσαν κάποιες φωτιές που είχαν ανάψει άγνωστοι τα ξημερώματα σε κάδους απορριμμάτων στον δρόμο της Κωλλέτη.

Περίπου στις 7:30 το πρωί, σύμφωνα πάντα, με τις πληροφορίες που δόθηκαν στη «Ζούγκλα», οι αστυνομικές δυνάμεις άνοιξαν – έκοψαν με τροχό τα λουκέτα στην πόρτα του μπαρ και άρχισαν να απεγκλωβίζουν τους θαμώνες, περνώντας μάλιστα χειροπέδες σε ορισμένους εξ’ αυτών, προκειμένου να τους προσάγουν στη ΓΑΔΑ, ως ύποπτους για τις φωτιές στους κάδους.

Όπως κατήγγειλαν μάλιστα, άλλοι πολίτες, που βρίσκονται σε σημείο και παρακολουθούν τα συμβάντα και την αναταραχή που έχει δημιουργηθεί κατά τον απεγκλωβισμό των ατόμων από το μπαρ Demo, όλα γίνονται χωρίς την παρουσία εισαγγελέα, ενώ οι δυνάμεις των ΜΑΤ, δεν επιτρέπουν σε όσους βγάζουν από το μπαρ να επικοινωνήσουν με δικηγόρους.

Πάντως όπως έγινε γνωστό, από αστυνομικές πηγές, όταν κλήθηκαν οι δυνάμεις των ΜΑΤ στο σημείο, εξαιτίας των καμένων κάδων απορριμμάτων, δέχθηκαν πέτρες και άλλα αντικείμενα από νεαρά άτομα, τα οποία στη συνέχεια μπήκαν μέσα στο συγκεκριμένο μπαρ κλείνοντας τις πόρτες. Έτσι με την παρουσία εισαγγελέα, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, δόθηκε εντολή για την εκκένωση του μπαρ και την προσαγωγή όλων των ευρισκόμενων εντός του μαγαζιού στη ΓΑΔΑ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ήδη 20 άτομα μεταφέρθηκαν με δύο βαν της αστυνομίας στη ΓΑΔΑ προκειμένου να ληφθούν καταθέσεις και αποτυπώματα, ενώ αναμένεται να προσαχθούν και οι υπόλοιποι θαμώνες του μπαρ. Αν δεν προκύψει κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο εναντίον τους, που να αφορά τις φωτιές στους κάδους, ή οτιδήποτε άλλο, θα αφεθούν ελεύθεροι.

Επίσης το μαγαζί θα ελεγχθεί από τις αστυνομικές δυνάμεις, μόλις ολοκληρωθεί η εκκένωση του από τους θαμώνες.