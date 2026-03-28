Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (28/3), στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και αστυνομικού σκύλου, πραγματοποιήθηκε, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, έλεγχος σε κελί του Σωφρονιστικού Καταστήματος.

Στο συγκεκριμένο κελί έμενε ένας Αφγανός, ο οποίος ήταν καταγεγραμμένος από τις διωκτικές αρχές με… 8 διαφορετικά ονόματα.

Στο πλαίσιο αυτό, κατελήφθη ο 29χρονος έγκλειστος Αφγανός, ο οποίος κατείχε κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη (sisha) βάρους 53,7 γραμμαρίων, διαμοιρασμένη σε 39 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, καθώς και το χρηματικό ποσό των 75 ευρώ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.