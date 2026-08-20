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Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωινές ώρες σήμερα (20/8) ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς του Ασπροπύργου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ο.Π.ΔΙ., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone).

Σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, συνελήφθησαν συνολικά 16 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, έλλειψη ΚΤΕΟ κ.α. ενώ αφαιρέθηκαν 4 άδειες κυκλοφορίας και 7 άδειες ικανότητας οδήγησης.

Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 2.380 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ διαπιστώθηκαν 16 περιπτώσεις ρευματοκλοπών από οικίες.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.