Εννέα φυτείες δενδρυλλίων κάνναβης, εντοπίστηκαν στη διάρκεια μιας ακόμα αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο.

Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους εντοπίστηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν 110 δενδρύλλια κάνναβης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, με την συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Ρεθύμνης.

Κατά την διάρκεια της εξερεύνησης εντοπίστηκαν οι εννέα φυτείες δενδρυλλίων κάνναβης, στις οποίες καλλιεργούντο επιμελώς σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, συνολικά εκατό δέκα (110) δενδρύλλια κάνναβης ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης, ύψους έως 2,5 μέτρα τα οποία αφού εκριζώθηκαν στη συνέχεια κατασχέθηκαν.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.