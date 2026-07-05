Στη διάσωση δύο σκύλων προχώρησαν Αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. από το σπίτι στη Λητή Ωραιοκάστρου, όπου μετά τη μεγάλη πυρκαγιά της περασμένης Τρίτης, βρέθηκαν νεκροί ένας πατέρας και ο 12χρονος γιος του.

Ο άτυχος άνδρας είχε συνολικά τέσσερις σκύλους. Δύο από τα ζώα δυστυχώς δεν επιβίωσαν από την πυρκαγιά. Τα άλλα δύο εντοπίστηκαν ζωντανά μέσα στον χώρο.

Αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. που έφτασαν στο σημείο, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στον χώρο, κατάφεραν να εντοπίσουν και να απεγκλωβίσουν τα δύο ζώα, μεταφέροντάς τα σε ασφαλές σημείο.