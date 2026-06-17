Σημαντικό πλήγμα στα οργανωμένα κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών πέτυχε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Πάτρας, έπειτα από τον εντοπισμό μεγάλης χασισοφυτείας σε ορεινή δασική περιοχή της Κορινθίας.

Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους, πραγματοποίησαν σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, συντονισμένη επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή του Σοφικού. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε σε δασώδη έκταση φυτεία με δεκάδες δενδρύλλια, τα οποία βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καλλιεργητές είχαν λάβει αυξημένα μέτρα επιτήρησης του χώρου, εγκαθιστώντας σύγχρονο εξοπλισμό παρακολούθησης. Ειδικότερα, βρέθηκαν κάμερες ασφαλείας που επέτρεπαν την παρακολούθηση της περιοχής σε πραγματικό χρόνο.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των ατόμων που βρίσκονται πίσω από την παράνομη καλλιέργεια.

Πηγή: tempo24.gr