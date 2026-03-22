Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 22/3, στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων, όταν ένας 57χρονος αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι με το υπηρεσιακό του όπλο μέσα στο γραφείο του.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό λίγο πριν τις 08:00.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα στο σημείο και παρέλαβε τον τραυματία, ο οποίος μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο της περιοχής.

Οι γιατροί αγωνίζονται να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του, η οποία παραμένει κρίσιμη.

Ο αστυνομικός υπηρετούσε στο Μέγαρο Ιωαννίνων και είναι πατέρας τριών ενήλικων παιδιών.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική αστυνομική κοινότητα.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τη διακρίβωση των αιτίων που οδήγησαν στην τραγική αυτή ενέργεια.

Με πληροφορίες από: Epirus TV