Ο αστυνομικός που συνέλαβε τον 89χρονο «πιστολέρο» σε ξενοδοχείο στη Πάτρα περιέγραψε με λεπτομέρειες την επιχείρηση εντοπισμού του.

Ο Χαράλαμπος Τσιτσικάς, αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ, έκανε τον πελάτη, με σκοπό να πιάσει τον 89χρονο και μιλώντας στην ΕΡΤ, αρχικά ανέφερε πως μετά τις δύο ένοπλες επιθέσεις στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Πρωτοδικείο Αθηνών, οι αστυνομικές υπηρεσίες της Αθήνας και της Πάτρας συνεργάστηκαν, καθώς υπήρχε η πληροφορία ότι ο ηλικιωμένος δράστης ενδέχεται να κινείται προς τη δυτική Ελλάδα.

«Μας ενημέρωσαν ότι υπάρχει άτομο που ταιριάζει με τις περιγραφές. Μετά τον έλεγχο επιβεβαιώθηκε και ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση», είπε αρχικά ο κος Τσιτσικάς.

Ο αστυνομικός εισήλθε με πολιτικά στο ξενοδοχείο, όπου τον έπιασαν. «Κρίναμε σωστό να περιμένουμε να κατέβει στο λόμπι, όπου είχαμε καλύτερη ορατότητα και έλεγχο του χώρου», σημείωσε.

Δείτε το βίντεο από κάμερες ασφαλείας – Ο αστυνομικός Χαράλαμπος Τσιτσικάς, ντυμένος με πολιτικά βγάζει τον 89χρονο από το ξενοδοχείο:

«Τώρα θα με δείξουν όλα τα κανάλια»

Όταν ο 89χρονος κατέβηκε στο λόμπι του ξενοδοχείου, ήταν η κατάλληλη ευκαιρία για την αστυνομική επέμβαση. «Τον πλησίασα από πίσω, του γνωστοποίησα ότι είμαι αστυνομικός και τον ακινητοποίησα», περιέγραψε o αστυνομικός που εμφανίστηκε στο ξενοδοχείο σαν πολίτης.

«Τώρα θα με δείξουν όλα τα κανάλια», είπε ο 89χρονος με το που τον συνέλαβαν.

Το 38άρι περίστροφο

Στον άμεσο σωματικό έλεγχο που του έκανε ο κος Τσιτσικάς, βρέθηκε ένα γεμάτο 38άρι περίστροφο, ενώ στην κατοχή του είχε και επιπλέον σφαίρες. «Ήταν εμφανές ότι γνώριζε πολύ καλά τη χρήση όπλων, παρά την ηλικία του», ανέφερε ο αστυνομικός.

Ήρεμος κατά τη σύλληψη

Όταν ο αστυνομικός συνέλαβε τον 89χρονο, ο ηλικιωμένος ήταν απόλυτα συνεργάσιμος και ήρεμος. «Ήταν ήρεμος, ψέλλισε κάποιες κουβέντες για συνταξιοδοτικά παράπονα που είχε και μεταφέρθηκε άμεσα στη ΓΑΔΑ», είπε ο κος Τσιτσικάς.

Αρχικά οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πάτρας και στη συνέχεια στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας.

Ο Χαράλαμπος Τσιτσικάς έκλεισε, λέγοντας ότι «τα εύσημα ανήκουν σε όλους τους συναδέλφους της ΔΙΑΣ και της Άμεσης Δράσης. Δεν γνωρίζαμε τι θα αντιμετωπίσουμε, αλλά όλα εξελίχθηκαν ομαλά».