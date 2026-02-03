Κεκλεισμένων των θυρών, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, άρχισε η ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο, με πρωταγωνιστές έναν πρώην αστυνομικό της Βουλής και την εν διαστάσει σύζυγό του, οι οποίοι κατηγορούνται για σωρεία βαρύτατων αδικημάτων σε βάρος των παιδιών τους.

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε η δίκη να διεξαχθεί χωρίς δημοσιότητα, επισημαίνοντας ότι «συντρέχουν λόγοι προστασίας του ιδιωτικού βίου των διαδίκων και των παιδιών». Στην πρότασή της στάθηκε ιδιαίτερα η ανάγκη να προστατευτούν τα έξι παιδιά της οικογένειας από το ενδεχόμενο ψυχικής επιβάρυνσης και κοινωνικού στιγματισμού.

Η εισήγηση βρήκε σύμφωνες και τις δύο πλευρές: ο συνήγορος του πρώην αστυνομικού τόνισε ότι τα παιδιά «έχουν ένα μέλλον μπροστά τους» και δεν πρέπει να στιγματιστούν, ενώ ο συνήγορος της μητέρας επικαλέστηκε εκθέσεις παιδοψυχολόγων που καταδεικνύουν ότι κάθε δημοσιότητα επιβαρύνει την ψυχική τους υγεία.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο πρώην αστυνομικός, μέσω του συνηγόρου του, αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και ανακοίνωσε ότι θα προσκομίσει νέα στοιχεία στο δικαστήριο. Και οι δύο κατηγορούμενοι ήταν παρόντες: ο ίδιος είναι προσωρινά κρατούμενος, ενώ η μητέρα των παιδιών έχει αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία της εν διαστάσει συζύγου πριν περίπου 15 μήνες, η οποία αφορούσε σοβαρά αδικήματα σε βάρος των παιδιών και της ίδιας. Μετά τη σύλληψη και προφυλάκιση του πρώην αστυνομικού, ασκήθηκε δίωξη και σε βάρος της μητέρας.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν σοβαρά αδικήματα, όπως βιασμό κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών από ανιόντα, παραγωγή και κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε ανήλικο, καθώς και οπλοκατοχή και οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση.

Η μητέρα κατηγορείται για αντίστοιχα αδικήματα, με έμφαση σε σεξουαλική κακοποίηση και κατάχρηση ανηλίκου, τα οποία φέρεται να διέπραξαν από κοινού με τον πρώην σύζυγό της.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί κεκλεισμένων των θυρών, σε μια προσπάθεια να προστατευτεί η ψυχική και κοινωνική ακεραιότητα των παιδιών, ενώ η Δικαιοσύνη καλείται να αξιολογήσει λεπτομερώς τα στοιχεία που θα προσκομιστούν από την υπεράσπιση και την κατηγορία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ