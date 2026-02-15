Στη Βόρεια Εύβοια, σημειώθηκε ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, την ημέρα της Τσικνοπέμπτης (12/2). Ένας άνδρας που υπηρετεί στην αστυνομία, συνελήφθη ύστερα από καταγγελία της συζύγου του, για επίθεση και κακοποίηση.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το επεισόδιο ξεκίνησε από έντονη λογομαχία μεταξύ του ζευγαριού, η οποία γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας, τα οποία έγιναν μάρτυρες του δυσάρεστου συμβάντος.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του κατηγορούμενου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, για ενδοοικογενειακή βία.

Ωστόσο, κατόπιν προφορικής εντολής του εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, οπότε και θα παρουσιαστεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.