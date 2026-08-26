Αίσθηση έχει προκαλέσει στην Κρήτη αλλά και στη διατραπεζική αγορά, μία ασυνήθιστη απάτη, που έκαναν χάκερς και «σήκωσαν» περίπου 150 χιλιάδες ευρώ από τους λογαριασμούς της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου τα ξημερώματα της Κυριακής.

Και ενώ οι «αναλήψεις» και οι απάτες σε τραπεζικούς λογαριασμούς δεν είναι νέα υπόθεση σε ότι αφορά τους ανυποψίαστους πολίτες, που συνήθως πέφτουν θύματα επιτήδειων, δεν ισχύει το ίδιο για τους φορείς του δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης, που οφείλουν να χρησιμοποιούν «φίλτρα» για την προστασία των χρημάτων τους, καθώς εν τέλει πρόκειται για δημόσιο χρήμα.

Τα εν λόγω ποσό -όπως γράφει το Creta24– έκανε … φτερά από τον λογαριασμό που διατηρεί η περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου σε γνωστή νεότευκτη τράπεζα, που δραστηριοποιείται στο νησί.

Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα «τα στελέχη της περιφέρειας Κρήτης έχουν σοβαρά παράπονα από το γεγονός ότι η τράπεζα, δεν προστάτευσε τους λογαριασμούς όταν αυτοί παρουσίαζαν ασυνήθιστη και ύποπτη κίνηση τα ξημερώματα της Κυριακής! Μπορούσε άραγε να πληρώνει ή να μεταφέρει χρήματα τέτοια ώρα η περιφέρεια Κρήτης; Γιατί στην τράπεζα δεν χτύπησε ‘συναγερμός’ ώστε να σταματήσουν οι συναλλαγές; Τα θέματα αυτά σύμφωνα με πληροφορίες έθεσε σε ανώτερα στελέχη και η αντιπεριφερειάρχης Μαρία Λιονή που ζήτησε εξηγήσεις για την απάτη αυτή».

Ο «Δούρειος Ίππος» των χάκερς

Η πρώτη έρευνα έδειξε πως όλα ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή (21/8), όταν υπάλληλος της Περιφέρειας Ρεθύμνου ήθελε να πραγματοποιήσει μια υπηρεσιακή συναλλαγή. Αφού μπήκε -ή νόμιζε πως μπήκε- στον λογαριασμό ολοκλήρωσε τη συναλλαγή χωρίς να καταλάβει ότι μπήκε σε «ψευδές» περιβάλλον, το οποίο είχαν κατασκευάσει επιτήδειοι με τα βασικά χαρακτηριστικά του τραπεζικού ιδρύματος.

Έκτοτε φαίνεται πως οι δράστες κατάφεραν να υποκλέψουν τους κωδικούς πρόσβασης και τα ξημερώματα της Δευτέρας πραγματοποίησαν όχι μία και δύο, αλλά… 55 συναλλαγές, και απέσπασαν σχεδόν 150.000 ευρώ από τον λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας.

Τη Δευτέρα πια η απάτη έγινε αντιληπτή και τόσο η υπάλληλος που έπεσε θύμα αρχικά, όσο και ο προϊστάμενός της έδωσαν καταθέσεις στην Ασφάλεια Ρεθύμνου. Έκτοτε ξεκίνησε έρευνα στα «ψηφιακά ίχνη» των συναλλαγών, που όμως προσώρας δεν έχει εντοπίσει ακόμη ποιοι βρίσκονται πίσω από την απάτη.