Σε «Οδύσσεια» έχει εξελιχθεί η επιστροφή των εκδρομέων που έφυγαν για τα Χριστούγεννα και τώρα γυρνάνε στην Αθήνα.

Το πρόβλημα ξεκίνησε από το μεσημέρι της Κυριακής, 28 Δεκεμβρίου και όσο οι ώρες περνούν οι ουρές χιλιομέτρων στην Εθνική Οδό μεγαλώνουν. Το ίδιο απελπιστική είναι η κατάσταση και στους παραδρόμους.

Σύμφωνα με το LamiaReport, στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος της γέφυρας του Μαρτίνου, η ουρά των αυτοκινήτων φτάνει πλέον μέχρι τα διόδια της Τραγάνας.

Να υπενθυμίσουμε ότι οι αγρότες από το μπλόκο του Κάστρου έχουν κλείσει την Εθνική Οδό, γεγονός που επηρεάζει την κυκλοφορία.