Το παγωτό που όλοι λατρεύουμε να απολαμβάνουμε το καλοκαίρι που η ζέστη είναι αποπνικτική είναι ελληνική εφεύρεση.

Ο Τομ Κάρβελ (Αθανάσιος Καρβέλας), ένας Έλληνας μετανάστης στις ΗΠΑ, ανακάλυψε τυχαία το παγωτό μηχανής, χρόνια πίσω και συγκεκριμένα το 1934.

Ένα Σάββατο του 1934, λοιπόν, το λάστιχο του φορτηγού του έσκασε και εκείνος σταμάτησε σε ένα πάρκινγκ δίπλα σε ένα κατάστημα κεραμικών και άρχισε να πουλάει το λιωμένο παγωτό του σε παραθεριστές που περνούσαν από εκεί.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος επέτρεψε στον Κάρβελ να χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα από το κατάστημά του. Ως εκ τούτου, ο Κάρβελ άνοιξε το παρκαρισμένο φορτηγό του για πωλήσεις παγωτού.

Μέσα σε δύο ημέρες, είχε πουλήσει ολόκληρη την προμήθεια παγωτού που είχε και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα μπορούσε να αυξήσει τα κέρδη του εργαζόμενος από μια σταθερή τοποθεσία. Οι πελάτες του αγάπησαν την κρεμώδη υφή και την δροσιά που προσέφερε.

Ο Κάρβελ αγόρασε το σημείο, δημιούργησε μια μυστική φόρμουλα χαμηλής θερμοκρασίας και εφηύρε ειδικές μηχανές που πρόσθεταν αέρα στο μείγμα. Έτσι, ίδρυσε τη διάσημη αλυσίδα «Carvel», αλλάζοντας για πάντα τη βιομηχανία των γλυκών.